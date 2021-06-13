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"هيئة الإعلام" تصدر عقوبات بحق 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين

منذ 40 دقيقة
1711
"هيئة الإعلام" تصدر عقوبات بحق 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي وأشخاص آخرين.

وأكدت الهيئة أن هذه العقوبات جاءت نظراً لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأوضحت أنه تم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي، منهم مواطنين ومقيمين، لمخالفتهم نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، خلال حضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

وأضافت أنها ضبطت مجموعة تجارية وصدر بحقها غرامة تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، كما أصدرت عقوبات بحق 7 مواطنين و5 مقيمين تتراوح قيمتها ما بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وأفادت بأن المخالفات المرصودة تتمثل في دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما بلغت قيمة المخالفات 3050000 ريال.

العقوبات
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
مشاهير التواصل الإجتماعي
منتج تجميلي
مجموعة تجارية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***
ابو محمد 😎 ✍️
زوجان مقرودان ..
الله ينتقم من الظالم
من قال أنه يغطي ولا حتى يعبى السياره أكثر من مرتين يا ياويلكم من الله يمهل ولا يهمل
واحد منصف
للاسف هكذا تعامل الرجال في المجتمعات الغربية ومع ذلك تسمع الحكم عليه سجن سنوات طويلة ثم التخفيغ لحسن السلوك ثم يخرج بعد سنوات يسيرة...

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