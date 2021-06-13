"هيئة الإعلام" تصدر عقوبات بحق 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي وأشخاص آخرين.
وأكدت الهيئة أن هذه العقوبات جاءت نظراً لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.
وأوضحت أنه تم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي، منهم مواطنين ومقيمين، لمخالفتهم نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، خلال حضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.
وأضافت أنها ضبطت مجموعة تجارية وصدر بحقها غرامة تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، كما أصدرت عقوبات بحق 7 مواطنين و5 مقيمين تتراوح قيمتها ما بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.
وأفادت بأن المخالفات المرصودة تتمثل في دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما بلغت قيمة المخالفات 3050000 ريال.