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مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1712
مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مجموعة الشايع الدولية للتجارة فرص وظيفية في مجال البيع وإدارة المعرض في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الوظائف المطروحة في الدمام، والخبر، وذلك بمسمى "مديرة معرض" و"مديرة معرض"، مشترطة على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية.

كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في إدارة مبيعات التجزئة أو مجال مشابه، ولديه مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

ودعت الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة على البريد الإلكتروني التالي :

careers.epksa@alshaya.com

 

وظائف
الدمام
الخبر
المنطقة الشرقية
وظائف شاغرة
فرص عمل
مجموعة الشايع الدولية للتجارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129221
منذ 25 دقيقة
موفقين خير لكل المتقدمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***
ابو محمد 😎 ✍️
زوجان مقرودان ..
الله ينتقم من الظالم
من قال أنه يغطي ولا حتى يعبى السياره أكثر من مرتين يا ياويلكم من الله يمهل ولا يهمل
واحد منصف
للاسف هكذا تعامل الرجال في المجتمعات الغربية ومع ذلك تسمع الحكم عليه سجن سنوات طويلة ثم التخفيغ لحسن السلوك ثم يخرج بعد سنوات يسيرة...

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