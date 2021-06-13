مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مجموعة الشايع الدولية للتجارة فرص وظيفية في مجال البيع وإدارة المعرض في المنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الوظائف المطروحة في الدمام، والخبر، وذلك بمسمى "مديرة معرض" و"مديرة معرض"، مشترطة على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية.
كما اشترطت أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في إدارة مبيعات التجزئة أو مجال مشابه، ولديه مستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.
ودعت الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة على البريد الإلكتروني التالي :
careers.epksa@alshaya.com