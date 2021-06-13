الكشف عن أسباب تآكل إطارات السيارة 

أميرة خالد (صدى):
تعد الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة المستهلكة في السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن حمل وزن السيارة والركاب بالكامل.
ونستعرض أبرز الأسباب لتآكل إطارات السيارة وتشمل إهمال ضبط ضغط هواء الإطارات بصورة دورية، حيث يجب ضبط الهواء داخل الإطار حسب الضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة.
وتضمنت أيضا تحميل السيارة بأوزان ثقيلة تزيد عن الحد الأقصى المحدد للسيارة والإطار، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بضبط زوايا الإطارات بالشكل الصحيح، وهو ما ينتج عنه صعوبة توجيه السيارة والتحكم بها ويؤثر على اتزانها، ومن ثم تزداد مقاومة دوران الإطارات، ويحدث تآكل لسطح الإطارات.
ومن بين الأسباب أيضا؛ وجود مشكلة في أحد أجزاء نظام التعليق، مثل ممتص الصدمات أو أذرعة التوجية أو المقصات وغيره، والقيادة العنيفة والقيام بالضغط المفاجئ على دواسة المكابح أو الضغط المفاجئ على دواسة الوقود، إضافة إلى إهمال موازنة العجلات، حيث أنه يحدث تآكل غير متساو عندما تكون مجموعة الإطارات والعجلات غير متوازنة.