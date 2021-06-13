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حادث مروع لشاحنة نقل

منذ 21 دقيقة
299

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129217
منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
صيرك يوم يومين وستكون وجبة ساخنة لذيذه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. فعلته هذه ، تذكرني باالمثل الشعبي // مغطّي وجهه وخرقه طالع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ..

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