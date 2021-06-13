فوائد الليمون الأسود لصحة الإنسان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الليمون الأسود المجفف، من أنواع الحمضيات التي تزرع في منطقة البحر المتوسط وآسيا، وهو أحد المكونات التي تستخدم بكثرة في الشرق الأوسط، والمعروفة بأسماء عديدة كاللومي العماني ونومي البصرة، والجير الأسود، واللومي.
ويحصل الليمون الأسود المجفف، على نفس القيمة الغذائية لليمون تقريبا، ويضيف طعمًا لذيذًا وحامضًا للأطباق، وهو غني بمجموعة من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وفيتامين د، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله داعما لوظائف الجسم المختلفة.
وكشفت الدراسات أن اللومي مفيد لعضلة القلب، ويعمل على تقويتها، بالحد من خفقان القلب وتنظيم دقاته وعملية ضخ الدّم، كما تعمل مضادات الأكسدة فيه على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعمل على دعم وتنظيم وظائف الدماغ، والحفاظ على صحتها.
وأشارت إلى أنه مفيد جدًا لإزالة السموم من الجسم، فهو أحد المطهرات الطبيعية للجهاز الهضمي، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على إزالة وطرد جميع السموم والفضلات من الجسم، بفضل فيتامين سي أو ج الموجود في داخله، وللحصول على أفضل النتائج يمكن مزجه مع الجزر الغني بفيتامين أ، ويساعد النساء ما بعد الولادة على تحسين مستوى العناصر الغذائية في جسمها.