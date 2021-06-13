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فوائد الليمون الأسود لصحة الإنسان

منذ 42 دقيقة
1652
فوائد الليمون الأسود لصحة الإنسان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الليمون الأسود المجفف، من أنواع الحمضيات التي تزرع في منطقة البحر المتوسط وآسيا، وهو أحد المكونات التي تستخدم بكثرة في الشرق الأوسط، والمعروفة بأسماء عديدة كاللومي العماني ونومي البصرة، والجير الأسود، واللومي.

ويحصل الليمون الأسود المجفف، على نفس القيمة الغذائية لليمون تقريبا، ويضيف طعمًا لذيذًا وحامضًا للأطباق، وهو غني بمجموعة من العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه مصدرًا غنيًا بفيتامين ج وفيتامين د، ويحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله داعما لوظائف الجسم المختلفة.

وكشفت الدراسات أن اللومي مفيد لعضلة القلب، ويعمل على تقويتها، بالحد من خفقان القلب وتنظيم دقاته وعملية ضخ الدّم، كما تعمل مضادات الأكسدة فيه على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعمل على دعم وتنظيم وظائف الدماغ، والحفاظ على صحتها.

وأشارت إلى أنه مفيد جدًا لإزالة السموم من الجسم، فهو أحد المطهرات الطبيعية للجهاز الهضمي، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على إزالة وطرد جميع السموم والفضلات من الجسم، بفضل فيتامين سي أو ج الموجود في داخله، وللحصول على أفضل النتائج يمكن مزجه مع الجزر الغني بفيتامين أ، ويساعد النساء ما بعد الولادة على تحسين مستوى العناصر الغذائية في جسمها.

صحة الإنسان
الليمون الأسود
اللومي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129218
منذ 14 دقيقة
معلومات مفيده ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
صيرك يوم يومين وستكون وجبة ساخنة لذيذه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. فعلته هذه ، تذكرني باالمثل الشعبي // مغطّي وجهه وخرقه طالع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ..

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