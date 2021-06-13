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مؤشر الأسهم يصعد 0.9% ويسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014

منذ 27 دقيقة
1536
مؤشر الأسهم يصعد 0.9% ويسجل أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع وللجلسة الخامسة على التوالي، حيث أغلق المؤشر قرب مستوى 10900 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2014، بدعم أساسي من سهم مصرف الراجحي الذي سجل أعلى إغلاق منذ إبريل 2006.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10897 نقطة مرتفعا بنحو 101 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة وهي أكبر مكاسب في أسبوعين، فيما بلغت السيولة المتداولة 14.4 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 382.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 512.88 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي و "اس تي سي" على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 3.8 و3.6 في المائة على الترتيب، ايضا ارتفعت أسهم سابك للمغذيات الزراعية بنحو 4.7 في المائة.

بالمقابل تراجعت أسهم البنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني بنحو 1.4 في المائة، بينما أستقر سهم "أرامكو السعودية" عند مستوى 35.4 ريالا للسهم.

وأعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، عن عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة لها عقد تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية بقيمة 200 مليون ريال سنويا ولمدة 3 سنوات.

إلى ذلك، صعدت أسهم 116 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم بحر العرب بمكاسب بالحد الأعلى، حيث أعلنت الشركة عن صدور موافقة وزارة التجارة على الترخيص بتأسيس شركة بحر العرب المالية، ولم تعلن الشركة عن الأثر المالي.

ايضا ارتفعت أسهم كل من الخليج للتدريب والجبس وبنسب 8.8 و7.6 في المائة على الترتيب، في حين قفزت أسهم جازادكو وزجاج بأكثر من 5 في المائة

قابل ذلك تراجع أسهم 66 شركة تصدرها أسهم استرا الصناعية 3.5 في المائة رغم اعلان الشركة عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقد مع شركة "موديرنا" لتسويق لقاح "كوفيد 19 " واي لقاحات ضد سلالاته المتحورة داخل السعودية وبصفة حصرية.

تلاه أسهم الكيميائية السعودية 2.8 في المائة في حين انخفظت أسهم الدرع العربي و المتحدة للتأمين وكذلك وحدات جدوى ريت بأكثر من 2 في المائة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
صيرك يوم يومين وستكون وجبة ساخنة لذيذه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. فعلته هذه ، تذكرني باالمثل الشعبي // مغطّي وجهه وخرقه طالع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ..

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