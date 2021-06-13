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الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

منذ 22 دقيقة
1463
الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف توفر وظيفة شاغرة بمجال الترجمة، وذلك وفقًا للمواعيد بالمسمى الوظيفي: ُمترجم لسكرتير مجلس الإدارة.

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية، اللغات والترجمة أو ما يعادلها ولا يشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 03/11/1442هـ الموافق 13/06/2021م وينتهي التقديم يوم

.م2021/06/16 الموافق هـ1442/11/06 بتاريخ الآربعاء، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل 

 

 

وظائف
جدة
الخطوط السعودية

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