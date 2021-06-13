نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

منذ 27 دقيقة
1515
ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أبها (صدى):
ضبطت إدارة الطوارئ و الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير أحد المخابز الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد تلقي بلاغ مواطن يفيد عن وجود مخالفات صحية .

و فور مباشرة الموقع تبين وجود عدد من المخالفات الصحية والمهنية التي خالف المخبز بها الأنظمة الصحية حيث تم رصد سوء تخزين و تداول المواد الغذائية في بيئة غير صحية و بعيدة عن مواقع العرض .

فيما تم رصد تدني مستوى النظافة إضافة الى عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، هذا و قد اتخذ الإجراء اللازم بحقه وفق لائحة الغرامات و الجزاءات المنصوص عليها ومصادرة المواد الغذائية التي تم ضبطها في الموقع وإتلافها بعد أن تم إغلاق المخبز .

من جهته شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على المحلات التجارية بضرورة التقيد باللوائح و الأنظمة المعمول بها ، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة ، وألمح إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة الشاملة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين .

أبها
منطقة عسير
الاشتراطات الصحية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طخ مطيخ
اشبه مالك رئيس كوريا الشمالية
فهد بن فايز الشهري
لاتعليق
ابو يزن
ممكن الصورة الي كانت في المدرج صورة ماَادوا وهو صغير التقطة هو الصغير ممكن في بعض الدول وممكن في دولة جنوب أفريقيا وقالوا في...
مغابش
سلمت يداك
أبو عبد الرحمن ✍️
لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج...

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 12 دقيقة 1269
سجايا التعامل مع الناس
سجايا التعامل مع الناس
منذ 17 دقيقة 306
الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة
الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 22 دقيقة 1462
ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
منذ 27 دقيقة 1515
رجل يقتل طفلتيه ويلقيهما في البحر انتقاما من والدتهما
رجل يقتل طفلتيه ويلقيهما في البحر انتقاما من والدتهما
منذ 32 دقيقة 500
"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"
"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"
منذ 37 دقيقة 1585
مفتي المملكة: قرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين أتى من اهتمام القيادة بسلامة الحجاج
مفتي المملكة: قرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين أتى من اهتمام القيادة بسلامة الحجاج
منذ 42 دقيقة 1660
حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي
حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي
منذ 57 دقيقة 2153
رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل
رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل
منذ ساعة 1266
صندوق الاستثمارات العامة يدعم فريقه التنفيذي بتعيينات جديدة
صندوق الاستثمارات العامة يدعم فريقه التنفيذي بتعيينات جديدة
منذ ساعة 2057