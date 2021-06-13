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رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل

منذ ساعة
1547
رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل

أنقرة (صدى):
شهدت تركيا قيام رجل بإطلاق عدة عيارات نارية أصابت رأس وصدر ابنته التي تبلغ من العمر 20 عامًا، وتركها بحالة حرجة؛ بعد أن تزوجت من شريكه السابق في العمل.

ونشأت علاقة عاطفية بين الشابة العشرينية ورجل الأعمال البالغ من العمر 30 عاما، وعندما طلبها للزواج، رفض والدها؛ ليتزوجا وهربا بعيدا عن والد الفتاة، التي أنشأت وزوجها مشروعا خاصا بهما لأعمال الزراعة العضوية.

وكشفت التحقيقات، أنه عندما زار الزوجان منزل العائلة، دعاها والدها بمفردها للحديث معها، وعندما رفضت أمسك ببندقية وهاجمها بطلقات نارية في منطقتي الصدر والرأس أمام زوجها؛ ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وحاول الأب قتل شريكه السابق وزوج ابنته الحالي، لكن الأخير تمكن من الفرار، وإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث واعتقلت الأب.

جريمة
تركيا
إطلاق نار
خلافات أسرية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
صيرك يوم يومين وستكون وجبة ساخنة لذيذه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. فعلته هذه ، تذكرني باالمثل الشعبي // مغطّي وجهه وخرقه طالع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ..

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