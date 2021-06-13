نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطورات الحالة الصحية لـ "ايركسن"

منذ ساعة
2362
تطورات الحالة الصحية لـ "ايركسن"

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدنمركي لكرة القدم خلال بيان له عن تطورات حالة لاعب وسط الفريق كريستيان ايركسن.

وقال الاتحاد الدنماركي: "تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان، الذي أرسل تحياته إلى زملائه في الفريق، حالته مستقرة، ولا يزال في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".

وتابع: "تلقى لاعبو ومدربو وموظفو المنتخب الوطني مساعدة طبية إضافية وستستمر في التواجد هناك بعد حادثة الأمس".

وأضاف: "نود أن نشكر الجميع على رسائلهم الرائعة لكريستيان إريكسن من المشجعين واللاعبين والعائلات الملكية من كل من الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية وما إلى ذلك".

ايركسن
الاتحاد الدنمركي
الاتحادات الدولية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طخ مطيخ
اشبه مالك رئيس كوريا الشمالية
فهد بن فايز الشهري
لاتعليق
ابو يزن
ممكن الصورة الي كانت في المدرج صورة ماَادوا وهو صغير التقطة هو الصغير ممكن في بعض الدول وممكن في دولة جنوب أفريقيا وقالوا في...
مغابش
سلمت يداك
أبو عبد الرحمن ✍️
لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج...

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 12 دقيقة 1247
سجايا التعامل مع الناس
سجايا التعامل مع الناس
منذ 17 دقيقة 299
الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة
الخطوط السعودية تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 22 دقيقة 1453
ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
ضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
منذ 27 دقيقة 1505
رجل يقتل طفلتيه ويلقيهما في البحر انتقاما من والدتهما
رجل يقتل طفلتيه ويلقيهما في البحر انتقاما من والدتهما
منذ 32 دقيقة 496
"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"
"التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق"
منذ 37 دقيقة 1579
مفتي المملكة: قرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين أتى من اهتمام القيادة بسلامة الحجاج
مفتي المملكة: قرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين أتى من اهتمام القيادة بسلامة الحجاج
منذ 42 دقيقة 1660
حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي
حساب المواطن: نغطي التغير في سعر البنزين بما لا يتجاوز الاستحقاق الأساسي
منذ 57 دقيقة 2150
رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل
رجل يطلق النار على ابنته لزواجها من شريكه السابق بالعمل
منذ ساعة 1266
صندوق الاستثمارات العامة يدعم فريقه التنفيذي بتعيينات جديدة
صندوق الاستثمارات العامة يدعم فريقه التنفيذي بتعيينات جديدة
منذ ساعة 2050