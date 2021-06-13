تطورات الحالة الصحية لـ "ايركسن"

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدنمركي لكرة القدم خلال بيان له عن تطورات حالة لاعب وسط الفريق كريستيان ايركسن.
وقال الاتحاد الدنماركي: "تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان، الذي أرسل تحياته إلى زملائه في الفريق، حالته مستقرة، ولا يزال في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات".
وتابع: "تلقى لاعبو ومدربو وموظفو المنتخب الوطني مساعدة طبية إضافية وستستمر في التواجد هناك بعد حادثة الأمس".
وأضاف: "نود أن نشكر الجميع على رسائلهم الرائعة لكريستيان إريكسن من المشجعين واللاعبين والعائلات الملكية من كل من الدنمارك وإنجلترا والاتحادات الدولية والأندية وما إلى ذلك".