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الصحة تعلق على شكوى مواطن من تأخر إجراءات إجازته المرضية

منذ 30 دقيقة
1595
الصحة تعلق على شكوى مواطن من تأخر إجراءات إجازته المرضية

الرياض (صدى):
علقت وزارة الصحة، اليوم الأحد على بلاغ وردها من مواطن تأخرت إجراءات تأكيد إجازته المرضية بعد شهرين من تاريخ التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي الصحة 937، بموقع تويتر، تم رفع كامل بيانات مقدم الشكوى وسيتم التحقق والتواصل معه المسجل في البلاغ وتقديم الخدمة كاملة.

وأكدت الوزارة مجددا على حرصها بشأن تقديم الخدمات للجميع على أكمل وجه والسعي دائمًا للوصول إلى رضاهم عن الخدمة.

وكان مقدم البلاغ قد أكد خلال شكواه إنه أمضى شهرين من تاريخ التعافي من كورونا ولم يتم إرسال إجازة رسمية له، ولم يتم تغيير الحالة الصحية في توكلنا، مشيرًا إلى معاناته جراء عدم تغيير حالته وتعرض لاحتساب عشرة أيام غياب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. إرهابيون مجرمون سفاحون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
صيرك يوم يومين وستكون وجبة ساخنة لذيذه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. فعلته هذه ، تذكرني باالمثل الشعبي // مغطّي وجهه وخرقه طالع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ..

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