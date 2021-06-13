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"الصحة": المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

منذ 13 دقيقة
1259
"الصحة": المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي - لا سمح الله - إلى تفاقم المرض.

وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو "متوسط إلى شديد" وارتفاع ضغط الدم ،كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.

وزارة الصحة
السمنة
فيروس كورونا
اللقاح
الإجراءات الوقائية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍

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