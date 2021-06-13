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خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون والزوار

منذ 42 دقيقة
1580
خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون والزوار

الرياض (صدى):
‏أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة ⁧‎أبشر⁩ المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وقالت الجوازات أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

وأضافت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية.

- تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.

- تأكيد عملية التسجيل.

- تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية

الجوازات
مجلس التعاون
منصة أبشر

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وحفلات الرقص والمسخره ب اقل هذا اخر الزمان حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم الملوك الرجال همهم الدين وخدمه الحجاج
المهم
ترفيه.
رااايق
طيب ***
واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل

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