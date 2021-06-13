مدافع الفيصلي على رادار النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، تريد ضم مدافع فريق الكرة بنادي الفيصلي، وليد الأحمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث وضعته ضمن خياراتها لتدعيم خط الدفاع في الموسم الكروي المقبل.
وترغب إدارة العالمي في تدعيم الخط الدفاعي بعنصر محلي، من أجل الاستفادة من المحترفين الأجانب السبعة في باقي المراكز؛ لتراقب وليد الأحمد، الذي يتمتع بتكوين جسماني رائع وآداء كبير، شارك به مع الفيصلي في مباريات قوية بالموسم المنقضي، فضلًا عن تأسيسه السليم من خلال الفئات السنية بنادي الهلال.
ومن الجدير، أن وليد الأحمد قد شارك في مشوار الفيصلي الذي توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه.