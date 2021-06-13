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مدافع الفيصلي على رادار النصر

منذ 37 دقيقة
1725
مدافع الفيصلي على رادار النصر

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي النصر، تريد ضم مدافع فريق الكرة بنادي الفيصلي، وليد الأحمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث وضعته ضمن خياراتها لتدعيم خط الدفاع في الموسم الكروي المقبل.

وترغب إدارة العالمي في تدعيم الخط الدفاعي بعنصر محلي، من أجل الاستفادة من المحترفين الأجانب السبعة في باقي المراكز؛ لتراقب وليد الأحمد، الذي يتمتع بتكوين جسماني رائع وآداء كبير، شارك به مع الفيصلي في مباريات قوية بالموسم المنقضي، فضلًا عن تأسيسه السليم من خلال الفئات السنية بنادي الهلال.

ومن الجدير، أن وليد الأحمد قد شارك في مشوار الفيصلي الذي توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه.

 

النصر
الهلال
الفيصلي
وليد الأحمد

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9326
منذ دقيقة
طيب ***

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أحدث التعليقات

صريح
وحفلات الرقص والمسخره ب اقل هذا اخر الزمان حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم الملوك الرجال همهم الدين وخدمه الحجاج
المهم
ترفيه.
رااايق
طيب ***
واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل

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