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أمين الشرقية يناقش مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

منذ 8 ساعات
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أمين الشرقية يناقش مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي

بدر الحارثي (صدى):
ناقش معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد 3/11/1442هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، مع الوفد المُشكّل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومركز الاستحقاق بوزارة المالية، وفريق من الاستشاري، مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك للحصول على تصور لنشاط الأمانة والبلديات التابعة لها، وجمع البيانات من أجل إعداد الدليل الاسترشادي؛ لإعداد الأرصدة الافتتاحية والقوائم المالية، والدليل الإسترشادي التفصيلي؛ لحصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة، ومناقشة عدة مواضيع في ذات السياق؛ وذلك إنفاذاً للتوجيهات القاضية بتنفيذ مشروع التحول من الأساس النقدي، إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بنجاح وفي مدة زمنية محددة.

كما نوقش خلال الاجتماع السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية في الأمانة والبلديات، والهيكل التنظيمي والوظيفي في الأمانة والبلديات، بالإضافة الى عملية تسجيل الأصول الثابتة، والملكية، كما تم استعراض فئات الأصول المتوفرة وتصنيفات الأصول، والاستخدامات، ومنهجيات الاستهلاك، والتقييم، والاطلاع على أنواع وطبيعة البيانات المتوفرة والأنظمة الحالية المستخدمة للحصول على بيانات الأصول الثابتة.

وزارة الشؤون البلدية
أمانة المنطقة الشرقية
قاعة الاجتماعات

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وحفلات الرقص والمسخره ب اقل هذا اخر الزمان حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم الملوك الرجال همهم الدين وخدمه الحجاج
المهم
ترفيه.
رااايق
طيب ***
واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل

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