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طريقة طبيعية لشد البطن بعد خسارة الوزن

منذ ساعة
1411
طريقة طبيعية لشد البطن بعد خسارة الوزن

أميرة خالد (صدى):
تتعرض البطن للترهل نتيجة خسارة الوزن، مما يسبب قلقاً للنساء، فيما هناك وصفة القهوة والطين من الوصفات الطبيعية لشد البطن.

وتتمثل المقادير في: كوب من الطين، ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي، ربع كوب من الشاي الأخضر أو الأسود، ملعقة طعام من القهوة السائلة، ملعقة وسط من ماء ورد الهماميليس؛ حيث في وعاء يتم وضع الطين ومزجه مع الشاي الأخضر أو الأسود وزيت الزيتون الطبيعي وماء ورد الهماميليس.

وتخلط المكونات بشكل جيد إلى أن يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً ومن دون تكتلات، وفي حال لم يكن كريمياً تماماً يمكن إضافة المزيد من القهوة إليه؛ حيث يطبق المزيج بعد هذا على الجلد المترهل في البطن من أسفل إلى أعلى. يترك لمدة ساعة واحدة ومن الممكن تغليف المنطقة بقطعة من النايلون اللاصق المخصص لحفظ الطعام أو بمنشفة دافئة.

وفي السياق نفسه، تشمل الخطوات: بعد مرور هذه المدة يمكن غسل المنطقة جيداً ثم ترطيبها. ومن المفيد تكرار الوصفة إلى أن يتم الحصول على أفضل نتيجة.

 

خسارة الوزن
وصفات طبيعية
شد البطن

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وحفلات الرقص والمسخره ب اقل هذا اخر الزمان حسبي الله ونعم الوكيل الله يرحم الملوك الرجال همهم الدين وخدمه الحجاج
المهم
ترفيه.
رااايق
طيب ***
واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل

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