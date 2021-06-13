النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية "الفتنة"

عمّان (صدى):
صادق النائب العام الأردني حازم عبدالسلام المجالي، اليوم الأحد، على لائحة الاتهام في "قضية الفتنة".
ويحاكم في قضية الفتنة كل من باسم عوض الله وعبدالرحمن حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً للقانون.
وكانت السلطات الأردنية قد اتهمت عوض الله وحسن بارتكاب أعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
كما تشمل قائمة التهم حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الثاني.
ويذكر أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.