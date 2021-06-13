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وزارة العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

منذ 48 دقيقة
1547
وزارة العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين.

وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها.

وأكد الدكتور المفدى سعي مركز البحوث -من خلال هذا الإصدار- إلى الإسهام في إعانة أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيرًا إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RC@moj.gov.sa.

ويمكن تحميل إصدار مركز البحوث الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من خلال الرابط 

وزارة العدل
الإجراءات الجزائية
المختصين
مركز البحوث
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التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍

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