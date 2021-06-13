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إصدار رخص عمل مستثناه لغرض الخروج النهائي بمبلغ تجاوز 8 مليون ريال في تبوك

منذ ساعة
2071
إصدار رخص عمل مستثناه لغرض الخروج النهائي بمبلغ تجاوز 8 مليون ريال في تبوك

عطاالله العمراني (صدى):
بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشريه والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي والمساعد لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي قامت ادارة العلاقات العمالية بإنهاء واصدار رخص عمل مستثناه لغرض الخروج النهائي لعدد( ٣٣٠ ) رخصة عمل مستثناه ،من بداية ٢٠٢١/١/١حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢١.

وذكر مدير مكتب العمل بمنطقة تبوك المكلف عايد بن عويض العطوي بإن مبالغ تلك الرخص تجاوز مبلغ ثمانية ملايين ريال.

مشيراً بإن الادارة تقوم بإنهاء طلب الوافد وتسهيل عملية اصدار رخصة العمل لغرض الخروج النهائي دون موافقة صاحب العمل تماشيا مع مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" وتحميل الرسوم المستحقة على صاحب العمل.

 

تبوك
الخروج النهائي
العلاقات العمالية
رخص عمل

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍

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