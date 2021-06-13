مواصفات وتصميم هاتف OnePlus المنتظر

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن بعض المعلومات المسربة هاتف Nord 2 المتوقع أن تطلقه OnePlus قريبا بسعر منافس، والذي سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار واجهته الأمامية محمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش.
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، كما سيتم طرح عدة نسخ منه تبدأ أسعارها من 250 دولارا تقريبا، جميع هذه النسخ ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل.
وزود الهاتف الجديد بكاميرات أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه، فضلًا عن شاشة بمقاس 6.4 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، والمعالجات ستكون Dimensity 1200 ثمانية النوى، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.