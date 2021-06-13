نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواصفات وتصميم هاتف OnePlus المنتظر

منذ ساعة
1535
مواصفات وتصميم هاتف OnePlus المنتظر

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن بعض المعلومات المسربة هاتف Nord 2 المتوقع أن تطلقه OnePlus قريبا بسعر منافس، والذي سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار واجهته الأمامية محمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، كما سيتم طرح عدة نسخ منه تبدأ أسعارها من 250 دولارا تقريبا، جميع هذه النسخ ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل.

وزود الهاتف الجديد بكاميرات أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه، فضلًا عن شاشة بمقاس 6.4 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، والمعالجات ستكون Dimensity 1200 ثمانية النوى، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

 

هواتف
هاتف OnePlus
هاتف Nord 2

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍

أخر الأخبار

مدافع الفيصلي على رادار النصر
مدافع الفيصلي على رادار النصر
منذ 3 دقائق 1022
خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون والزوار
خطوات التسجيل في منصة أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون والزوار
منذ 7 دقائق 1127
"الصحة": المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
"الصحة": المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
منذ 12 دقيقة 1253
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ 23 دقيقة 1411
تنمية الحياة الفطرية: إطلاق كائنات فطرية حيوانية دون موافقة يعد مخالفة للنظام
تنمية الحياة الفطرية: إطلاق كائنات فطرية حيوانية دون موافقة يعد مخالفة للنظام
منذ 27 دقيقة 1436
طريقة طبيعية لشد البطن بعد خسارة الوزن
طريقة طبيعية لشد البطن بعد خسارة الوزن
منذ 33 دقيقة 1342
النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية "الفتنة"
النائب العام الأردني يصادق على لائحة الاتهام في قضية "الفتنة"
منذ 38 دقيقة 1718
أمانة الشرقية: تركيب جسر للمشاة يربط حي الخزامى وحي الجسر بالخبر 
أمانة الشرقية: تركيب جسر للمشاة يربط حي الخزامى وحي الجسر بالخبر 
منذ 42 دقيقة 1552
وزارة العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
وزارة العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
منذ 48 دقيقة 1542
شركة قطارات مكة للنقل العام تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
شركة قطارات مكة للنقل العام تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
منذ 52 دقيقة 1628