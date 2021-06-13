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سمو ولي العهد يعزي هاتفياً ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد

منذ 27 دقيقة
1484
سمو ولي العهد يعزي هاتفياً ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، عبر فيه عن عزائه ومواساته لسموه في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلا العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

وقد أعرب سمو ولي عهد دولة الكويت، عن الشكر لسمو ولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernnas4
مع إحترامي لك تصرفك غبي ويدل على إنك مهايطي
faeiz1122
الحمدلله على سلامتهم والله يعوضهم
000
هذي صورة دلفين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع

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