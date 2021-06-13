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تنمية الحياة الفطرية: إطلاق كائنات فطرية حيوانية دون موافقة يعد مخالفة للنظام

منذ 27 دقيقة
1436
تنمية الحياة الفطرية: إطلاق كائنات فطرية حيوانية دون موافقة يعد مخالفة للنظام

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقة منه يعد مخالفة لنظام البيئة.

وذكر المركز أن إطلاق الكائنات الفطرية الحيوانية للطبيعة يتطلب موافقة من المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعتبر من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية.

وأضاف : وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المُطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قبل المركز كإحدى مهماته الرئيسية.

 

البيئة
نظام البيئة
الكائنات الفطرية
تنمية الحياة الفطرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يغفر له ويرحمه
مواطن نزية
حسبي الله و نعم الوكيل
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍
الحاج عبدالقادر
ممتاز الأسعار في متناول الجميع 👍

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