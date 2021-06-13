سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة فندق

واشنطن (صدى):
زعمت سائحة في ولاية تكساس الأمريكية، أنها التقطت صورة غامضة تبدو أنها شبح امرأة على نافذة فندق أثناء قضائها إجازة الشهر الماضي.
وقالت السائحة الأمريكية كيم كيمبرلي:" قمت بإحدى الجولات في الفندق مع أصدقائي، والتقطت الكثير من الصور، وشعرت بالذعر عندما التقطت صورة غريبة ظهر فيها شبح امرأة على نافذة الفندق", كما أكدت أنها لم تر أي شيء على النافذة في الطابق الثالث أثناء الجولة.
وأضافت إنها التقطت أول صورة في الساعة 9:03 مساء وصورة أخرى بعد أقل من دقيقة، كما أن أصدقاءها كانوا يلتقطون الصور أيضًا ولم يروا أي شئ هناك، حتى لم يظهر هذا الشئ في صورهم، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هناك فتاة أو امرأة في الصورة.