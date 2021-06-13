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أنماط تسريحات تؤدي إلى تساقط الشعر

منذ 56 دقيقة
1468
أنماط تسريحات تؤدي إلى تساقط الشعر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أسباب تساقط الشعر، حيث أن الإجهاد، هو سبب شائع لتساقط الشعر، كما تقول سوزان بارد، طبيبة الأمراض الجلدية.

وذكرت طبيبة أنه عندما تمر بفترة شديدة من الإجهاد العاطفي أو الجسدي، ينتقل جسمك إلى وضع البقاء على قيد الحياة. وتقول بارد إنه يوقف الوظائف غير الأساسية للحفاظ على العناصر الغذائية، ونمو الشعر هو شيء يراه جسمك غير ضروري.

كما أن اعتماد أنماط التسريحات التي تشد فروة الرأس، مثل الكعكة الضيقة أو ذيل الحصان، تسبب ما يعرف بـ"ثعلبة الشد". وتحدث هذه الحالة لأن الشد المستمر للشعر يمكن أن يسبب تكسر الشعر وكذلك الالتهاب والتندب.

ويؤدي سوء التغذية يؤدي إلى تساقط الشعر، هذا أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في الزنك والحديد والبروتين.

ويمكن تحسين هذه الحالة من خلال الحصول على الفيتامينات المناسبة للمساعدة في نمو الشعر وسمكه وصحته العامة يمكن أن تحدد اختبارات الدم أي أوجه قصور قد تفسر تساقط شعرك.

الشعر
الأمراض الجلدية
تسريحات
تساقد الشعر

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernnas4
مع إحترامي لك تصرفك غبي ويدل على إنك مهايطي
faeiz1122
الحمدلله على سلامتهم والله يعوضهم
000
هذي صورة دلفين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع

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