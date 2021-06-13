أنماط تسريحات تؤدي إلى تساقط الشعر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أسباب تساقط الشعر، حيث أن الإجهاد، هو سبب شائع لتساقط الشعر، كما تقول سوزان بارد، طبيبة الأمراض الجلدية.
وذكرت طبيبة أنه عندما تمر بفترة شديدة من الإجهاد العاطفي أو الجسدي، ينتقل جسمك إلى وضع البقاء على قيد الحياة. وتقول بارد إنه يوقف الوظائف غير الأساسية للحفاظ على العناصر الغذائية، ونمو الشعر هو شيء يراه جسمك غير ضروري.
كما أن اعتماد أنماط التسريحات التي تشد فروة الرأس، مثل الكعكة الضيقة أو ذيل الحصان، تسبب ما يعرف بـ"ثعلبة الشد". وتحدث هذه الحالة لأن الشد المستمر للشعر يمكن أن يسبب تكسر الشعر وكذلك الالتهاب والتندب.
ويؤدي سوء التغذية يؤدي إلى تساقط الشعر، هذا أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من نقص في الزنك والحديد والبروتين.
ويمكن تحسين هذه الحالة من خلال الحصول على الفيتامينات المناسبة للمساعدة في نمو الشعر وسمكه وصحته العامة يمكن أن تحدد اختبارات الدم أي أوجه قصور قد تفسر تساقط شعرك.