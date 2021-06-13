"سعود الطبية" توضح الفرق بين تسوس الأسنان والتهاب اللثة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ، اليوم الأحد، الفرق بين تسوس الأسنان والتهاب اللثة.
وقالت سعود الطبية أن تسوس الأسنان هو تآكل الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان المينا نتيجة لتكوّن طبقة لزجة من البكتيريا البلاك باستمرار على الأسنان.
وأضافت أن التهاب اللثة عبارة عن التهاب للأنسجة الرخوية المحيطة بالأسنان وهو ناتج عن تكوّن طبقة من الترسبات الرخوية البلاك المكونة من البكتيريا بشكل مستمر على الأسنان إذا لم تتم إزالة طبقة البلاك بالتنظيف اليومي، فقد تتسبب في انحسار اللثة وتكوين جيوب يمكن أن تتجمع فيها المزيد من البكتيريا وقد تتحول إلى ترسبات كلسية على طول اللثة وتحتها ولا يمكن إزالتها دون مساعدة طبيب الأسنان.
وأشارت إلى أنه قد يتطور التهاب اللثة إذا تُركت دون علاج، وهناك مراحل مختلفة لأمراض اللثة تبدأ من التهاب اللثة في المرحلة المبكرة إلى التهاب الأنسجة الصلبة المحيطة بالأسنان في المرحلة المتقدمة ، مشددة على أهمية الالتزام بإرشادات الوقاية واستخدام الفرشاة والمعجون والخيط السني بشكل يومي.