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"الأمن البيئي" يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 51 دقيقة
1718
"الأمن البيئي" يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (18) مواطنًا و (18) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (698) رأسًا من الإبل و (2690) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

مخالفات
المملكة
الرعي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع
قرم
بس النظاره من وين شاريتها؟
قرم
ابشري من عيوني تامرين امر مايكون خاطرك الا طيب.
د محمد ماجد بخش
روضة وصفوة في قالب موحد

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