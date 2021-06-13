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مجموعة من الطلاب يؤدون الصلاة قبل 43 عام بالشرقية
منذ ساعتين
1714
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الصلاة
خبر في صورة
مشهد رائع
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13360
منذ 6 دقائق
روضة وصفوة في قالب موحد
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أحدث التعليقات
algernnas4
مع إحترامي لك تصرفك غبي ويدل على إنك مهايطي
faeiz1122
الحمدلله على سلامتهم والله يعوضهم
000
هذي صورة دلفين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع
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