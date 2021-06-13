شاب يخبئ صديقته في منزل والديه لمدة 11 عاما دون علمهما

نيودلهي (صدى):
في حادثة غريبة، خبأ شابا هنديا من مدينة كيرالا، يدعى راهمان خاني صديقته في منزل والديه لمدة 11 عاما دون علمهما
تفصيلا هرب راهمان (34 عاما) مع حبيبته ساجيتا (28 عاما) عام 2010 خوفا من عدم تقبل المجتمع والأهل لعلاقتهما، وتسلل بثديقته إلى منزل عائلته في منطقة ألور، حيث عاشا سويّا لأكثر من عقد دون علم أي شخص أو إدراك من والديه وشقيقته، أو أيّ من أهل ساجيتا، بحسب ذا صن البريطانية.
وكانت غرفة راهمان مجهزة كمخبأ سري ذي نظام أمان، إذ كان مقبض الباب موصولا بالكهرباء، ويحرص على إغلاقها بإحكام كلما غادر، بينما كانت النافذة تستخدم كمخرج سري لساجيتا حتى تتمكن من الخروج ليلا وقتما تشاء.
وقرر الشاب في وقت سابق من هذا العام الانتقال إلى منزل خاص دون إخبار عائلته؛ ما أدى إلى إبلاغ والديه الشرطة بأنه مفقود وبدأت رحلة البحث عنه حتى تم ضبطه.
وكشفت تقارير أنهما أخفيا علاقتهما لأنهما ينتميان إلى ديانتين مختلفتين، وفي النهاية تم مثولهما أمام المحكمة؛ إذ منحهما القاضي إذنا للعيش معا.