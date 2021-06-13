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عريس يهشم رأس زوجته ويقتلها بـ83 طعنة متفرقة

منذ 41 دقيقة
893
عريس يهشم رأس زوجته ويقتلها بـ83 طعنة متفرقة

موسكو (صدى):
شهدت روسيا واقعة مروعة، حينما أقدم عريس على قتل عروسه بتوجيه 83 ضربة منفصلة في جسدها وتهشيم رأسها، وذلك قبل وقت قصير من إقامة حفل الزفاف.

وترك الشاب عروسه تعاني من جروحًا مروعة، ليتم العثور عليها شبه عارية بعد هجوم عريسها الذي استمر ثلاث ساعات، فيما تعرض وجهها لتشوه شديد وكسر الجمجمة بسبب شيء غير معروف ، ربما في ساق كرسي أو رأس فأس حاد.

وأوضحت التحقيقات، أن جذعها وأطرافها مغطاة بالجروح ، والتي كان بعضها بسبب اللكمات والركل، وبعد قتل عروسه ، حاول الشاب الفرار إلى الخارج ولكن تم إيقافه بسبب قيود السفر الوبائية؛ حيث حُكم عليه بالسجن أربعة عشر عامًا ونصف.

 

 

حادث
جريمة
قتل
روسيا
عريس

التعليقات

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أحدث التعليقات

algernnas4
مع إحترامي لك تصرفك غبي ويدل على إنك مهايطي
faeiz1122
الحمدلله على سلامتهم والله يعوضهم
000
هذي صورة دلفين
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع

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