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مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة

منذ 36 دقيقة
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مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أبرز السيارات لـ موديلات 2021 والتي تناسب المرأة، ومنها سوزوكي بالينو موديل 2021 حيثزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 94 حصان،

وحصلت فورد فيجو موديل 2021 على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان، و 136 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم في الساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6سرعات.

وجاءت سوزوكي سويفت موديل 2021 نحو 170 كيلومتر في الساعة، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، أما عن معدل استهلاك السيارة من الوقود فبلغت نحو 5.4 لتر لكل 100 كم.

وتتميز فيات 500 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 100 حصان، و 131 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 182 كيلومتر في الساعة، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

كما تتميز الفا روميو جوليتا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، قادر على انتاج قوة 235 حصان، و 340 نيوتن/متر في الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 244 كيلومتر في الساعة، و تنتقل الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

السيارات
موديلات 2021

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