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"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

منذ ساعة
1893
"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

الرياض (صدى):
دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ "الرقم الأهم"، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدد قيمة الفاتورة.

وأوضحت أنها راعت في التصميم الجديد للفاتورة إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك وتسهل اكتشاف الأخطاء، خصوصاً ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعداد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، ويترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وشددت على ضرورة التركيز على "كمية الاستهلاك"، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العداد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العداد، فمعنى ذلك أن هناك خطأً، ويجب مراجعة الشركة عبر موقعها الالكتروني  أو التطبيق، وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 920001100.

وأكدت "السعودية للكهرباء" أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة، يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في مختلف مراحل الفوترة وتلتزم بها، ليتمكن المشترك من التعرف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

وحرصت الشركة، في التصميم الجديد للفاتورة على تضمينها خلية تضم رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم "كمية الاستهلاك" على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال الـ 13 شهراً السابقة للفاتورة المعنية، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

الشركة السعودية للكهرباء
قيمة الفاتورة
الاستهلاك
الرقم الأهم
فاتورة الكهرباء الجديدة

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كلام الكبار والنجوم أمثال الكابتن عبدالعالي محمدي له مردود من دخل الملعب والكبير كبير ياكابتن
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على سلامة الجميع
قرم
بس النظاره من وين شاريتها؟
قرم
ابشري من عيوني تامرين امر مايكون خاطرك الا طيب.
د محمد ماجد بخش
روضة وصفوة في قالب موحد

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