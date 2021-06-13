أسعار النفط تواصل الارتفاع وتوقعات بتجاوزها 80 دولار للبرميل

وكالات (صدى):
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الرحلات الجوية في أوروبا 17% على مدى الأسبوعين الفائتين.
وقد ارتفعت عقود خام نايمكس إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أعوام في الأسبوع الماضي، حيث أغلق الخام فوق مستويات 70$ للبرميل مرتفعا بذلك بنحو 2% على مدار الأسبوع، كما ارتفعت عقود خام برنت إلى أعلى مستوياتها في حوالي العامين مرتفعة بنحو 1% خلال الأسبوع المنتهي بـ11 يونيو.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس أن تبلغ أسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف، مراهنا على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.
وأوضحت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد حفارات النفط الأمريكية زاد ستة إلى 365 هذا الأسبوع، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020.