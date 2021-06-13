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استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول

منذ 55 دقيقة
2073
استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول

علي القحطاني (صدى):
كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "صدى"، عن رفض عدد كبير من القراء المشاركين في الاستطلاع لقرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول.

وأوضح الاستطلاع، أن 62% من القراء يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية، بينما هناك 27% مؤيدين للقرار، و11% لديهم رأي آخر، فيما كان عدد المشاركين في الاستطلاع 260 قارئًا.

وكان وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قد أعلن أن العام الدراسي المقبل 1443هـ سينقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل يتألف من 13 أسبوعًا، كما أن العام الجديد سيتخلله 12 إجازة على مدار العام الدراسي؛ لكسر جمود طول العام الدراسي.

استطلاع رأي
الفصول الدراسية

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