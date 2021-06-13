رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه

بيروت (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في لبنان، من ضبط 3 فتيات تحاولن اصطياد الأشخاص لممارسة الرذيلة بمقابل مادي؛ حيث قالت إحداهن بأنها أقدمت على ممارسة الدعارة بطلب وتسهيل من زوجها.
وكشفت فتاة أخرى من الفتيات الثلاث، أنها ذهبت إلى لبنان بذريعة تأمين العمل لها كنادلة في أحد مطاعم بيروت أو جبل لبنان، والتي أقامت مع مجموعة من الفتيات من بينهن زميلتهن الثالثة التي أوهمها الزوج أيضاً، مع رفيقاتها، بأنه يسعى لتأمين فرص عمل لهن، قبل أن يجرّدهن من أوراقهن الثبوتية ويرغمهن على ممارسة الدعارة تحت طائلة الضرب والتعنيف.
وأقدم على "بيع" إحداهن لزميل له في شبكة تسهيل الدعارة التي يديرها لقاء مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن الشخص الذي اشترى الفتاة هو سوري مقيم في لبنان منذ أكثر من خمسة عشر عاما.