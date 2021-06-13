نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه

منذ ساعة
1246
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه

بيروت (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في لبنان، من ضبط 3 فتيات تحاولن اصطياد الأشخاص لممارسة الرذيلة بمقابل مادي؛ حيث قالت إحداهن بأنها أقدمت على ممارسة الدعارة بطلب وتسهيل من زوجها.

وكشفت فتاة أخرى من الفتيات الثلاث، أنها ذهبت إلى لبنان بذريعة تأمين العمل لها كنادلة في أحد مطاعم بيروت أو جبل لبنان، والتي أقامت مع مجموعة من الفتيات من بينهن زميلتهن الثالثة التي أوهمها الزوج أيضاً، مع رفيقاتها، بأنه يسعى لتأمين فرص عمل لهن، قبل أن يجرّدهن من أوراقهن الثبوتية ويرغمهن على ممارسة الدعارة تحت طائلة الضرب والتعنيف.

وأقدم على "بيع" إحداهن لزميل له في شبكة تسهيل الدعارة التي يديرها لقاء مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن الشخص الذي اشترى الفتاة هو سوري مقيم في لبنان منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

 

لبنان
تعنيف
استغلال
ممارسة الرذيلة

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3101
منذ 9 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زوج شقيقتها هو عشيق زوجته ! هذه ثالثة الأثافي
نايف عبدالله
والجار مشغولون بالزعيم وخايفين من توثيق البطولات
ابوفهد الحبلاني العنزي
وجهــها يجيــب الــهــم يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
سعود قحطاني
المؤرخ مسيلمه الكذاب يطل عليكم ولا يزال مرض الهلال يلازمه
واضح*** وصريح***
لو إفترضنا أن المطعم في ميدان تقسيم في تركيا في أسطنبول،نقول معه حق،لأنه سبق وسمعنا عدة قصص مشابهة،فالمبالغة فالأسعار وأحيان يطالبون الزبون بالدفع بالعملة...

أخر الأخبار

«توكلنا»: إعفاء المحصن من فحص الـ pcr عند الدخول إلى المملكة
«توكلنا»: إعفاء المحصن من فحص الـ pcr عند الدخول إلى المملكة
منذ 5 دقائق 1158
"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
منذ 11 دقيقة 1279
وفاة والد الفنانة هيا عبدالسلام
وفاة والد الفنانة هيا عبدالسلام
منذ 15 دقيقة 351
بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل
بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل
منذ 20 دقيقة 1617
يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الختامية من رالي كازاخستان
يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الختامية من رالي كازاخستان
منذ 25 دقيقة 1544
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتوقعات بتجاوزها 80 دولار للبرميل
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتوقعات بتجاوزها 80 دولار للبرميل
منذ 31 دقيقة 1673
مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة
مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة
منذ 36 دقيقة 1498
استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول
استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول
منذ 55 دقيقة 2066
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
منذ ساعة 1246
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 1940