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بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل

منذ 20 دقيقة
1607
بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل

الرياض (صدى):
أكد رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد العريدي، اليوم الأحد، على إعداد مبادرة جديدة تتيح للسكان إنشاء مظلات مُصنعة بالتشجير خاصة بالسيارات أمام منازلهم.

وقال خالد العريدي، أن تلك المظلات ستتم صناعتها وفق تصاميم مميزة وضوابط مُعينة تُراعي إبراز المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن المظلة لن يتجاوز طولها 3 أمتار، وفقاً لـ"الوطن".

وأوضح رئيس "بلدي الرياض"، أن ضوابط المبادرة تتضمن إقامة المظلات بشوارع لا تقل عن 15 متراً وتوحيد شكلها ولونها ومُلاصقة للجدار، على أن يتم تقسيم الطرق لتشمل منطقة مُخصصة للمظلات وأخرى للمشاة وثالثة لمرور السيارات.

 

الرياض
بلدي الرياض
التشجير
مظلات السيارات

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أحدث التعليقات

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