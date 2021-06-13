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الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

منذ 46 دقيقة
1849
الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي، بحسب الاقتصادية .

وعملت الهيئة على الإجراءات والآليات التي تسهم في منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منها تأسيس قسم مختص باسم "مكافحة الجرائم المالية".

وشملت الإجراءات أيضا، حماية القطاع من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.

غسل الأموال
اشتباه
الأوقاف
تعاملات مالية
قطاع الأوقاف

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الحمد لله على السلامه
قرم
صحيح مطعم تركي. يستاااااااااااااااااااااااااااااااااهل ما جاااه ياليتهم دبغوه، دبغا مبرحااااا.
ابوفهد الحبلاني العنزي
ماهي القصة المؤلمة التي تعرضت لها ؟؟
abc
السبب انه مطعم تركي burak restaurant dubai
؟؟
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ...

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