نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المحاكم الإدارية تنظر في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى خاص

منذ 51 دقيقة
2214
المحاكم الإدارية تنظر في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى خاص

الرياض (صدى):
تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الترتيبات الخاصة تحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص أن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص والفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات،

ويأتي ذلك ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية، وفقا لـ " عكاظ ".

ومن المقرر أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص،.

ويخير الموظف بين تصفية حقوقه التقاعدية، وتضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال،.

بالإضافة إلى تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك).

القطاع الخاص
الموظف
المحاكم الإدارية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الحمد لله على السلامه
قرم
صحيح مطعم تركي. يستاااااااااااااااااااااااااااااااااهل ما جاااه ياليتهم دبغوه، دبغا مبرحااااا.
ابوفهد الحبلاني العنزي
ماهي القصة المؤلمة التي تعرضت لها ؟؟
abc
السبب انه مطعم تركي burak restaurant dubai
؟؟
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ...

أخر الأخبار

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
منذ 26 دقيقة 1569
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
منذ 26 دقيقة 473
مواطن ينجو من الموت بعد سقوط سيارته في عقبة بسودة عسير
مواطن ينجو من الموت بعد سقوط سيارته في عقبة بسودة عسير
منذ 35 دقيقة 1936
الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية
الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية
منذ 46 دقيقة 1846
المحاكم الإدارية تنظر في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى خاص
المحاكم الإدارية تنظر في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى خاص
منذ 51 دقيقة 2214
«التجارة» تستدعي 1,283 مركبة نيسان «Sunny»
«التجارة» تستدعي 1,283 مركبة نيسان «Sunny»
منذ 55 دقيقة 1581
إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد
إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد
منذ ساعة 2737
عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة
عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة
منذ ساعة 1485
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
منذ ساعة 2041
دراسة توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المصابين بالسرطان
دراسة توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المصابين بالسرطان
منذ ساعة 1617