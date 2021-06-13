عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة

دبي (صدى):
ردت عارضة الأزياء عبير سندر على مجموعة من الأسئلة التي وجهها لها جمهورها من خلال خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، وتضمنت الكثير من المعلومات الشخصية عن طفلها الجديد.
وكشفت عبير سندر أن طلفها أيدن يحمل الجنسية البريطانية من والده المصارع ويليام إلياس مشيرة إلى أن تجربة الأمومة سببت لها حالة من السعادة وهو ما دفعها للتفكير في تكرارها مرة أخرى.
وأضافت سندر أنها تقيم حالياً في دبي لكنها لم تستقر هي وزوجها على العيش في أي بلد رغم حبها الشديد لدبي بسبب رقيها وجمالها.
وأكدت أنها تسعي في المرة القادمة من حملها أن تكون الولادة طبيعية وليست قيصرية كما حدث في ولادة أيدن بسبب تعرضها للألم بشدة فيها.