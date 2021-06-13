نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة

منذ ساعتين
1828
1
عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة

دبي (صدى):
ردت عارضة الأزياء عبير سندر على مجموعة من الأسئلة التي وجهها لها جمهورها من خلال خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، وتضمنت الكثير من المعلومات الشخصية عن طفلها الجديد.

وكشفت عبير سندر أن طلفها أيدن يحمل الجنسية البريطانية من والده المصارع ويليام إلياس مشيرة إلى أن تجربة الأمومة سببت لها حالة من السعادة وهو ما دفعها للتفكير في تكرارها مرة أخرى.

وأضافت سندر أنها تقيم حالياً في دبي لكنها لم تستقر هي وزوجها على العيش في أي بلد رغم حبها الشديد لدبي بسبب رقيها وجمالها.

وأكدت أنها تسعي في المرة القادمة من حملها أن تكون الولادة طبيعية وليست قيصرية كما حدث في ولادة أيدن بسبب تعرضها للألم بشدة فيها.

دبي
الأمومة
الولادة الطبيعية
عبير سندر

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 566
منذ ساعة
تشبه الملاكم تايسون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13362
منذ 20 دقيقة
الجمال جمال الروح .. وروحك ما تنسجم مع جمال الروح
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3102
منذ 5 دقائق
وجهــها يجيــب الــهــم

يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زوج شقيقتها هو عشيق زوجته ! هذه ثالثة الأثافي
نايف عبدالله
والجار مشغولون بالزعيم وخايفين من توثيق البطولات
ابوفهد الحبلاني العنزي
وجهــها يجيــب الــهــم يادافـــــع البـــــلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
سعود قحطاني
المؤرخ مسيلمه الكذاب يطل عليكم ولا يزال مرض الهلال يلازمه
واضح*** وصريح***
لو إفترضنا أن المطعم في ميدان تقسيم في تركيا في أسطنبول،نقول معه حق،لأنه سبق وسمعنا عدة قصص مشابهة،فالمبالغة فالأسعار وأحيان يطالبون الزبون بالدفع بالعملة...

أخر الأخبار

«توكلنا»: إعفاء المحصن من فحص الـ pcr عند الدخول إلى المملكة
«توكلنا»: إعفاء المحصن من فحص الـ pcr عند الدخول إلى المملكة
منذ 5 دقائق 1138
"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
"السعودية للكهرباء": قراءة الفاتورة تسهل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
منذ 10 دقائق 1268
وفاة والد الفنانة هيا عبدالسلام
وفاة والد الفنانة هيا عبدالسلام
منذ 15 دقيقة 342
بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل
بالفيديو.. «بلدي الرياض» مبادرة لإنشاء مظلات السيارات المُصنعة بالتشجير أمام المنازل
منذ 20 دقيقة 1599
يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الختامية من رالي كازاخستان
يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة الختامية من رالي كازاخستان
منذ 25 دقيقة 1537
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتوقعات بتجاوزها 80 دولار للبرميل
أسعار النفط تواصل الارتفاع وتوقعات بتجاوزها 80 دولار للبرميل
منذ 30 دقيقة 1670
مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة
مواصفات أفضل السيارات موديلات 2021 تناسب المرأة
منذ 35 دقيقة 1498
استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول
استطلاع: 62% يرفضون قرار زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 3 فصول
منذ 55 دقيقة 2066
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
رجل يسهل لزوجته ممارسة الرذيلة ويبيع زميلتها لصديقه
منذ ساعة 1244
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف تقنية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 1940