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إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد

منذ 20 دقيقة
1559
إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ، اليوم الأحد، عن إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد، خلال شهر شوال.

وأوضحت الهيئة، أنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشئون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت الهيئة أن ذلك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، لافتة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

 

 

نزاهة
موظفين
مكافحة الفساد
قضايا فساد

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

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