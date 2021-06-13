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ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

منذ 40 دقيقة
1854
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

فهمي محمد (صدى):
أفادت تقارير، بأن قيادات مليشيات الحوثي الإيرانية والمشرفين التابعين لهم في صنعاء، نهبوا عدد من المحلات التجارية هناك بسبب عدم صرف الحوثي مرتبات قاداته.

وعملت القيادات الحوثية على القيام بعمليات نهب بالقوة منذ مطلع الأسبوع، بعد توجيه حوثي بحرية التصرف في الحصول على الأموال بطرق مختلفة، في إشارة إلى أن لهم حرية جمع وتحصيل الأموال بالطريقة التي تتوافق مع طبيعة عملهم الميدانية والتي منها التعدي على المدنيين وسلب أموالهم.

ويعد من بين تلك الطرق أثناء تفتيش المركبات، حيث يقومون بسرقة مقتنيات المواطنين اليمنيين وإخضاعهم للتهديد وإرهابهم، كذلك الصراخ في وجوههم بعبارات كاذبة، واقتحام المحلات التجارية سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ونهب المبالغ المالية المتوفرة من قيمة المبيعات وسط تهديدات بالأسلحة، وقيامهم بتفريغ صناديق الحسابات.

صنعاء
الحوثيين
عمليات نهب

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

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