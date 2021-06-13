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مغتصب يدعي الموت لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب

منذ ساعة
1089
مغتصب يدعي الموت لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب

واشنطن (صدى):
تمكنت السلطات الاسكتلندية من سجن مغتصب بعد ضبطه عقب هربه إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث كان قد تظاهر بوفاته لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب.

وأدين المتهم باغتصاب ثلاثة من ضحاياه والاعتداء الجنسي على رابع بما في ذلك جرائم الاعتداء على أطفال، وذلك بعد محاكمة في المحكمة العليا في مقاطعة جلاسكو الشهر الماضي؛ ليسجن الرجل الذي تم تسليمه من الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، عندما مثل أمام المحكمة العليا في إدنبرة.

وكان قد تم الإبلاغ عن فقدان المتهم في وقت سابق، بعد أن ذهابه للسباحة في شاطئ الدير الذي أطلق عليه اسم "الشاطئ الجنائزي" بسبب عدد السباحين والغواصين الذين لقوا حتفهم هناك في الكرمل كاليفورنيا؛ ليتم إخبار المحكمة بأنه توفي حتى تم تعقبه والعثور عليه.

 

أمريكا
اغتصاب
بريطانيا
اسكتلندا
مغتصب

التعليقات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

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