مغتصب يدعي الموت لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب

واشنطن (صدى):
تمكنت السلطات الاسكتلندية من سجن مغتصب بعد ضبطه عقب هربه إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث كان قد تظاهر بوفاته لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب.
وأدين المتهم باغتصاب ثلاثة من ضحاياه والاعتداء الجنسي على رابع بما في ذلك جرائم الاعتداء على أطفال، وذلك بعد محاكمة في المحكمة العليا في مقاطعة جلاسكو الشهر الماضي؛ ليسجن الرجل الذي تم تسليمه من الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات، عندما مثل أمام المحكمة العليا في إدنبرة.
وكان قد تم الإبلاغ عن فقدان المتهم في وقت سابق، بعد أن ذهابه للسباحة في شاطئ الدير الذي أطلق عليه اسم "الشاطئ الجنائزي" بسبب عدد السباحين والغواصين الذين لقوا حتفهم هناك في الكرمل كاليفورنيا؛ ليتم إخبار المحكمة بأنه توفي حتى تم تعقبه والعثور عليه.