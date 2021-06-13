الكشف عن تأثير ملء تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة في الصيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يرى بعض قائدي السيارات أنه يجب عدم تعبئة خزان الوقود بشكل كامل خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، وذلك لأنه قد يشكل خطورة شديدة على السيارة لدرجة أنه قد يتسبب في انفجارها.
وقال خبراء السيارات أن خزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة داخله لترك مساحة كافية لتحرك الأبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين، الأمر الذي يحول دون إشتعاله.
وأضاف الخبراء فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5% من مجمل حجم الخزان، ولمزيد من الأمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود تسمح بخروج تلك الأبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.