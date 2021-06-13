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الكشف عن تأثير ملء تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة في الصيف

منذ ساعة
1867
الكشف عن تأثير ملء تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة في الصيف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يرى بعض قائدي السيارات أنه يجب عدم تعبئة خزان الوقود بشكل كامل خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، وذلك لأنه قد يشكل خطورة شديدة على السيارة لدرجة أنه قد يتسبب في انفجارها.

وقال خبراء السيارات أن خزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة داخله لترك مساحة كافية لتحرك الأبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين، الأمر الذي يحول دون إشتعاله.

وأضاف الخبراء فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5% من مجمل حجم الخزان، ولمزيد من الأمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود تسمح بخروج تلك الأبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.

السيارة
الصيف
خزان الوقود
الأبخرة
الفراغات

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

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