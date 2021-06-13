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عادات تؤثر سلبيًا على الجسم عند اتباع نظام الكيتو

منذ ساعة
1757
عادات تؤثر سلبيًا على الجسم عند اتباع نظام الكيتو

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أخطاء كارثية ترتكبينها عند ا ّتباع نظام الكيتو، حيث يترك هذا النظام الخضراوات النشوية ويحد من الفواكه، الحبوب، الصلصات، العصائر والحلويات.

ومن هذه الأخطاء، خفض الكربوهيدرات وزيادة الدهون بسرعة كبيرة جدا، عدم شرب قدر كاف من المياه حيث أن الجفاف من الأمور التي يحتمل أن يصاب بها متبعو نظام الكيتو؛ إذ ُتخَّزن الكربوهيدرات إلى جانب الماء في

بالإضافة إلى عدم تحضير نفسك ألنفلونزا الكيتو، ونسيان تناول نوعية الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية

ينصح الخبراء كل متبعي ذلك النظام بضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المضادة

وهو النوع الذي يوجد في السلمون، السردين، المحار، الرنجة وبلح.

 

إنقاص الوزن
نظام الكيتو
الكيتو

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

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