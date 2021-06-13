عادات تؤثر سلبيًا على الجسم عند اتباع نظام الكيتو

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أخطاء كارثية ترتكبينها عند ا ّتباع نظام الكيتو، حيث يترك هذا النظام الخضراوات النشوية ويحد من الفواكه، الحبوب، الصلصات، العصائر والحلويات.
ومن هذه الأخطاء، خفض الكربوهيدرات وزيادة الدهون بسرعة كبيرة جدا، عدم شرب قدر كاف من المياه حيث أن الجفاف من الأمور التي يحتمل أن يصاب بها متبعو نظام الكيتو؛ إذ ُتخَّزن الكربوهيدرات إلى جانب الماء في
بالإضافة إلى عدم تحضير نفسك ألنفلونزا الكيتو، ونسيان تناول نوعية الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية
ينصح الخبراء كل متبعي ذلك النظام بضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية المضادة
وهو النوع الذي يوجد في السلمون، السردين، المحار، الرنجة وبلح.