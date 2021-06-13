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زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بكوب شاي

منذ 54 دقيقة
2071
زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بكوب شاي

علي القحطاني (صدى):
تسبب نقاش حاد بين زوجين في سكب الزوجة كوب شاي ساخن على يدي زوجها، مما أدى إلى إصابته بحروق؛ ليطالب الزوج في دعوى قضائية بتعويض من زوجته ومعاقبتها جراء فعلتها.

وأوضحت الزوجة أنها قامت بذلك دفاعا عن نفسها؛ حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.

وقال مستشاريون قانونيون، أن القضايا الزوجية عادة ما تنتهي بصلح، وأغلبها يكون قد قام على أخطاء من الطرفين، وهذه القضية إذا لم يتضرر الزوج بضرر واضح، ويكون لديه تقرير طبي يثبت نسبة الجروح، فلا يحق له رفع قضية تعويض على الزوجة، ولكن يحق له أن يطالب بأخذ تعهد عليها بعدم تكرار هذه الواقعة، بحسب صحيفة "الوطن" .

محاكم
تعويض
سكب شاي
مشاكل أسرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .
قرم
وش يوديك لهذا المطعم ال لبنا.......... ثاني شي تصرف غبي بصراحه كان طلعت من اولها !!! او على الاقل اخذت الاكل ةتصدقت به على...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: يَشهد لِه التّاريخ و خلّد أروع سيرة الملِك : فهَد بْن عبدالعزيز قَايد أعظم مَسيرة الله...

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