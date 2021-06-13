الأمن العام يستعرض أبرز الجرائم المقبوض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام، اليوم السبت، مجموعة من الجـرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام القليلة الماضية
وقال انه تم ضبط مواطنيْن و5 وافدين من الجنسية اليمنية استدرجوا مواطناً من خلال إيهامه بعقد صفقة تجارية معه بـ 2.3 مليون ريال، وطلبوا إحضار المبلغ لتكملة المبايعة، ومن ثم قاموا بضربه وتكبيله وسلب المبلغ.
وضبطت الأجهزة الأمنية 4 مواطنين ارتكبوا 5 جرائم تمثلت في الاعتداء على عمال محطات الوقود وسلب المبالغ المالية التي بحوزتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، إضافة إلى مواطن آخر سرق مركبتين واستخدمهما في السلب من خلال انتحال صفة رجال أمن واستيقاف العمالة الوافدة والاستيلاء على ما بحوزتهم، حيث قُدرت المسروقات بـ 17 ألف ريال.
والقبض على مقيم من الجنسية النيبالية قاد شاحنة بعكس اتجاه السير معرضا حياة الآخرين للخطر، وكذلك القبض على مواطنيْن، ارتكب أحدهما مخالفات مرورية من بينها التفحيط وعكس اتجاه السير معرضا مستخدمي الطريق للخطر، ووثق الآخر المخالفات ونشرها في مواقع التواصل.