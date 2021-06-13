بدور البراهيم تشبه نفسها بشريهان : " أشبه ملهمتي "

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشنيستا بدور البراهيم، اليوم الأحد، صورة شخصية لها، شبهت فيها نفسها بالنجمة المصرية شريهان.
وحاولت بدور البراهيم أن تظهر بإطلالة الفنانة المصرية، حيث اعتمدت على تسريحة شعر مرفوع، ورسمة عيون شريهان، إلى جانب استخدامها أحمر شفاه.
وعلقت بدور على الصورة بكلمات: “الحين جه دور العام من أشبه! للأصدقاء من أشبه”.
كما نشرت بدور البراهيم صوة لشريهان معلقة عليها: "نزلت صورة وأنا بوقتها حسيت إني بالصورة أشبه الأسطورة النجمة الأولى في مصر شريهان وكنت أبي أشوف التعليقات من الأصدقاء والجمهور".
وأضافت : كلهم اتفقوا إني بالصورة أشبه ملهمتي الفنانة النجمة شريهان أعشق ها الإنسانة بعز نجاحها تعرضت لحادث والآن رجعت وأحب طموحها”.