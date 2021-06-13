نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بدور البراهيم تشبه نفسها بشريهان : " أشبه ملهمتي "

منذ ساعتين
1023
بدور البراهيم تشبه نفسها بشريهان : " أشبه ملهمتي "

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نشرت الفاشنيستا بدور البراهيم، اليوم الأحد، صورة شخصية لها، شبهت فيها نفسها بالنجمة المصرية شريهان.

وحاولت بدور البراهيم أن تظهر بإطلالة الفنانة المصرية، حيث اعتمدت على تسريحة شعر مرفوع، ورسمة عيون شريهان، إلى جانب استخدامها أحمر شفاه.

وعلقت بدور على الصورة بكلمات: “الحين جه دور العام من أشبه! للأصدقاء من أشبه”.

كما نشرت بدور البراهيم صوة لشريهان معلقة عليها: "نزلت صورة وأنا بوقتها حسيت إني بالصورة أشبه الأسطورة النجمة الأولى في مصر شريهان وكنت أبي أشوف التعليقات من الأصدقاء والجمهور".

وأضافت : كلهم اتفقوا إني بالصورة أشبه ملهمتي الفنانة النجمة شريهان أعشق ها الإنسانة بعز نجاحها تعرضت لحادث والآن رجعت وأحب طموحها”.

شريهان
فاشنيستا
بدور البراهيم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد العتيبي
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل... ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330...
faeiz1122
أغلب الإعلاميين الرياضيين تحفه ومافيهم عقول أصلاً
قرم
والله صدقت في كلامك يا ( الملل) لاحول الله يارب. لو كافه لها يتيم احسن من هالخرابيط.
قرم
مفاجيع كانهم ماشفوا خير،فشلتونا ارجعو بس. بالله شوفو كيف يضحكون عليهم. قسم بالله احسبهم يتضاربون ، اثرهم يتكلمون ويضحكون مع بعض. الناس نوعيات، واشكال...
خالد
من علامات قيام الساعة زخرفة المساجد .

أخر الأخبار

إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد
إيقاف 136 شخصًا منهم موظفين بعدة وزارات في قضايا فساد
منذ 20 دقيقة 1551
عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة
عبير سندر تكشف عن جنسية طفلها وتتحدث عن الأمومة
منذ 30 دقيقة 534
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
منذ 40 دقيقة 1840
دراسة توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المصابين بالسرطان
دراسة توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المصابين بالسرطان
منذ 55 دقيقة 1433
تنبيه من النيابة العامة بشأن الرسائل الاحتيالية البنكية
تنبيه من النيابة العامة بشأن الرسائل الاحتيالية البنكية
منذ ساعة 1911
مغتصب يدعي الموت لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب
مغتصب يدعي الموت لمدة 15 عامًا هربًا من العقاب
منذ ساعة 1084
الكشف عن تأثير ملء تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة في الصيف
الكشف عن تأثير ملء تعبئة خزان الوقود بالكامل على السيارة في الصيف
منذ ساعة 1861
زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بكوب شاي
زوج يطالب بتعويض من زوجته بعدما أحرقت يده بكوب شاي
منذ ساعة 2561
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم
منذ ساعة 2465
عادات تؤثر سلبيًا على الجسم عند اتباع نظام الكيتو
عادات تؤثر سلبيًا على الجسم عند اتباع نظام الكيتو
منذ ساعة 1754