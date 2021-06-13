أسعار العملات اليوم مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تتباين أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليومية.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.54130، العملة مقابل الريال الواحد 0.22020
- الدولار: 3.75036، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97940
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67354
- دينار أردني: 5٫28972، مقابل الريال الواحد 0٫18905
- دينار كويتي: 12.47515 مقابل الريال الواحد 0.08017
- دينار بحريني: 9.95068، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03004، مقابل الريال الواحد 0.97084
-الدرهم المغربي: 0.42452 مقابل الريال الواحد 2.35697
- الجنيه المصري: 0.23981، مقابل الريال الواحد 4.16996