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أسعار العملات اليوم مقابل الريال

منذ 36 دقيقة
1546
أسعار العملات اليوم مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تتباين أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليومية.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.54130، العملة مقابل الريال الواحد 0.22020

- الدولار: 3.75036، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97940

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67354

- دينار أردني: 5٫28972، مقابل الريال الواحد 0٫18905

- دينار كويتي: 12.47515 مقابل الريال الواحد 0.08017

- دينار بحريني: 9.95068، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03004، مقابل الريال الواحد 0.97084

-الدرهم المغربي: 0.42452 مقابل الريال الواحد 2.35697

- الجنيه المصري: 0.23981، مقابل الريال الواحد 4.16996

المملكة
الدولار
الريال
العملات

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أحدث التعليقات

بلاب
ودي أعرف وش المغزى من أظهار أهل مصر بمظهر المجرمين كل شوي يطلع خبر زي كذا
ابو عمار
ما هو صاحي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينكم يا رجال المطافي ..
ابو عمار
وجع ايش فيها
ابو عمار
ينتظر الحليب

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