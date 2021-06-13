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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 23 دقيقة
1439
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

مكة
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129201
منذ دقيقتين
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المشكله في سعر الطاقه الشمسيه و في صيانتها ثم تحتاج الى مساحه كبيره لوضع البطاريات على السطح لكي تستغني عن الكهرباء من الشركه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. بشر القاتل باالقتل ..
ابو عمار
هههههههههههه عصبي
مرزوق
المفروض إذا رجعوا بالسلامة يغرم كل وأحد قيمة ثلاث خرفان. حتى يكفون عن التبذير وبحمد ربه على النعمة
ابو عمار
طيب

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