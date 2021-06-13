نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"آبل " تضيف ميزات جديدة في مكالمات " فيس تايم"

منذ 31 دقيقة
1458
"آبل " تضيف ميزات جديدة في مكالمات " فيس تايم"

وكالات (صدى):
أضافت شركة "آبل" ميزة مكالمات الفيديو "فيس تايم" على أنظمة Windows و Android مع الكشف عن iOS15، وهو إصدار 2021 من نظام تشغيل الشركة.

وأضافت آبل أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى النظام الأساسي، منها: SharePlay وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى مثل الموسيقى، والأفلام، والبرامج التلفزيونية مع الآخرين أثناء المكالمة.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة المحتوى معًا أثناء إجراء المكالمة، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة لاجتماعات العمل.

كما ستتوفر ميزة عزل الصوت الجديدة، لتقليل ضوضاء الخلفية وحصول مستلمي المكالمات على مزيد من الوضوح.

إضافة إلى ميزات الفيديو الجديدة، حيث سيحصل "فيس تايم " على عرض شبكة جديد يتيح للمستخدمين رؤية الأشخاص في مربعات بنفس الحجم أثناء المكالمة، سيظهر عرض الشبكة ما يصل إلى ستة وجوه في وقت واحد.

ابل
فيس تايم
المحتوى

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
المشكله في سعر الطاقه الشمسيه و في صيانتها ثم تحتاج الى مساحه كبيره لوضع البطاريات على السطح لكي تستغني عن الكهرباء من الشركه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. بشر القاتل باالقتل ..
ابو عمار
هههههههههههه عصبي
مرزوق
المفروض إذا رجعوا بالسلامة يغرم كل وأحد قيمة ثلاث خرفان. حتى يكفون عن التبذير وبحمد ربه على النعمة
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأحد
منذ 15 دقيقة 1382
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 23 دقيقة 1433
"آبل " تضيف ميزات جديدة في مكالمات " فيس تايم"
"آبل " تضيف ميزات جديدة في مكالمات " فيس تايم"
منذ 31 دقيقة 1458
فيديو.. طبيب بالدمام يستقبل حالات مرضية من الخارج رفضتها مستشفيات عالمية
فيديو.. طبيب بالدمام يستقبل حالات مرضية من الخارج رفضتها مستشفيات عالمية
منذ 41 دقيقة 1853
فيديو.. مواطنة تتخصص بتربية الكلاب البوليسية بعد قصة مؤلمة لها
فيديو.. مواطنة تتخصص بتربية الكلاب البوليسية بعد قصة مؤلمة لها
منذ ساعة 2004
قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة أخرى
قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة أخرى
منذ ساعة 1906
أب يقتل ابنته ويقيم لها "حفل تعذيب"
أب يقتل ابنته ويقيم لها "حفل تعذيب"
منذ ساعتين 981
حارس أبها: الهلال أقوى الفرق وتمثيله شرف لأي لاعب
حارس أبها: الهلال أقوى الفرق وتمثيله شرف لأي لاعب
منذ ساعتين 2813
وفاة الممثل والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع السرطان
وفاة الممثل والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع السرطان
منذ ساعتين 1585
مشروب طاقة قد يكون وراء انهيار لاعب منتخب الدنمارك في الملعب
مشروب طاقة قد يكون وراء انهيار لاعب منتخب الدنمارك في الملعب
منذ 3 ساعات 2900