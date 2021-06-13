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فيديو.. طبيب بالدمام يستقبل حالات مرضية من الخارج رفضتها مستشفيات عالمية

منذ 6 دقائق
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فيديو.. طبيب بالدمام يستقبل حالات مرضية من الخارج رفضتها مستشفيات عالمية

نايف السالم (صدى):
استقبل مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، الدكتور محمد القحطاني، وفريقه حالات مرضية من خارج المملكة رفضتها مستشفيات عالمية.

وقال الدكتور القحطاني خلال برنامج "يا هلا" : "بدأنا في المركز منذ عام 2008، وهناك عمليات تم إجراؤها وتكللت بالنجاح بعدما تم رفضها من مراكز عالمية في أمريكا".

وأوضح القحطاني أنه في 1 يونيو 2021 حصل على منصب رئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد والتي تضم كل الدول العربية المتوفر فيها زراعة الكبد وتأسست في 2006.

واستذكر القحطاني قصة مريضة، كانت قد فقدت الأمل في زراعة الكبد حيث لم يكن هناك متبرع متوفر، وقررت الذهاب لأمريكا، لكن شاء القدر أن يتم العثور على متبرع أتى من الإمارات متوفى دماغيا ومناسب لها، مضيفا: " اتصلت فيها ولم تصدق ما سمعته، وتمت الزراعة في الدمام، وتكللت العملية بالنجاح".

الدمام
المملكة
طبيب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المهم لا يضحكون عليكي ويغيرون رايك الاول وياخذون القبعات المزركشه ، اسمعي كلامي ياالرملاء ، الله يرزقك باالزوج اللي يقضيها معاكي حتى تقضي قريباً..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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